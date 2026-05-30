Donación de Bukele impulsa construcción de escuelas en Honduras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó los avances de varios proyectos educativos en Honduras financiados con una donación de dos bitcoins realizada hace más de un año. La información fue compartida por el creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama, quien detalló el progreso de las obras a través de sus redes sociales.

Según explicó Fujiyama, el traslado internacional de los fondos requirió diversos procesos administrativos y financieros, lo que provocó retrasos en la ejecución de los proyectos. Sin embargo, aseguró que las construcciones ya muestran avances significativos.

Entre las obras destaca una nueva escuela en el departamento de Colón, cuya inauguración podría realizarse en septiembre de este año si los trabajos continúan conforme al cronograma establecido.

Fujiyama señaló que además de este centro educativo existen otros proyectos en distintas regiones del país que también son financiados con los recursos provenientes de la donación realizada por Bukele. Asimismo, resaltó que la iniciativa representa un ejemplo de cooperación entre Honduras y El Salvador para fortalecer el acceso a la educación.

El activista afirmó que la colaboración entre ambas naciones puede contribuir a brindar mejores oportunidades educativas a miles de niños hondureños y adelantó que en las próximas semanas dará a conocer más detalles sobre el avance de otros centros escolares incluidos en el programa.

La iniciativa ha generado reacciones positivas entre ciudadanos de ambos países, quienes consideran que estos proyectos pueden tener un impacto favorable en comunidades con necesidades educativas urgentes.