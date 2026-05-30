Nueva unidad asumirá combate a la extorsión tras desaparición de la Dipampco

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad oficializó la creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas, una nueva dependencia que asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaba la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), institución que será eliminada tras una decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

La nueva estructura operará dentro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y estará encabezada por Jorge Daniel Molina Gálvez como director, acompañado por Sulay Ponce Elvir en la subdirección y Cristian Nolasco como jefe de operaciones. Según las autoridades, el objetivo es fortalecer las investigaciones relacionadas con la extorsión y las organizaciones criminales consideradas amenazas para la seguridad nacional.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, explicó que el personal que integrará la nueva división será sometido a evaluaciones de confianza y procesos de depuración para determinar su idoneidad. Asimismo, aseguró que la DPI cuenta con presencia en todo el país y la experiencia necesaria para liderar esta nueva etapa en la lucha contra la criminalidad.

Por su parte, Jorge Daniel Molina indicó que el proceso inicial consistirá en asumir el control de los recursos logísticos y tecnológicos de la extinta Dipampco, además de evaluar las necesidades operativas de la nueva unidad para garantizar su funcionamiento.

La creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas ocurre después de la intervención de la Dipampco, luego de que se conocieran hallazgos e irregularidades tras el operativo ocurrido el 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés, donde perdieron la vida cinco agentes policiales. Este hecho motivó la decisión gubernamental de reorganizar la estrategia de seguridad y sustituir la estructura anterior por un nuevo esquema de investigación y combate al crimen organizado.