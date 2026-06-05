Identificaron a los dos primos que fueron víctimas de un ataque a balazos en el bulevar del Norte

Las autoridades hondureñas identificaron a los dos primos que fueron víctimas de un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada del jueves en el bulevar del Norte de San Pedro Sula, en las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La víctima mortal fue identificada como Javier Enrique Alvarado Dilbert, de 29 años, quien perdió la vida en el lugar debido a las múltiples heridas de arma de fuego. En tanto, su primo Leo Isell Dilbert Grijalba, de 18 años, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. El hecho provocó el cierre temporal de uno de los carriles del bulevar mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Equipos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron a la escena para efectuar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencias que permitan esclarecer el móvil del crimen. Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se reportan personas capturadas por este hecho violento.