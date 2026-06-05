Patuca III retoma operaciones y alivia presión sobre el sistema eléctrico

La central hidroeléctrica Patuca III volvió a incorporarse a la generación de energía luego de permanecer 16 días fuera de servicio debido a la disminución del nivel de agua en su embalse, informó una fuente técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con la información, la planta reinició operaciones al alcanzar un nivel de 280.52 metros sobre el nivel del mar, permitiendo una producción inicial de 18 megavatios. La suspensión había comenzado el pasado 17 de mayo, cuando el embalse descendió al límite mínimo requerido para su funcionamiento.

Durante el período de inactividad, las labores en la represa no se detuvieron por completo, ya que se mantuvo el despacho de agua hacia el cauce del río con el objetivo de proteger el ecosistema de la zona.

La reactivación de Patuca III contribuye a fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente en los departamentos de Olancho y El Paraíso, además de apoyar a Francisco Morazán cuando existe disponibilidad de excedentes energéticos.

Las autoridades técnicas señalaron que, si las lluvias continúan elevando el nivel del embalse hasta los 285 metros sobre el nivel del mar, la hidroeléctrica podrá alcanzar su capacidad máxima de generación, estimada en 77 megavatios.

No es la primera ocasión en que Patuca III enfrenta una suspensión temporal por bajos niveles de agua, ya que situaciones similares se registraron durante 2024 y 2025.