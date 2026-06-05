Ocho exfuncionarios del BCH enfrentarán proceso judicial con medidas sustitutivas

Los ocho empleados y exempleados del Banco Central de Honduras (BCH) señalados por el Ministerio Público en el caso relacionado con la exfiscal Francia Sofía Medina, continuarán su proceso legal en libertad, luego de que un juez les otorgara medidas distintas a la prisión preventiva.

La investigación forma parte de la ampliación del expediente por el desfalco de 88.6 millones de lempiras atribuido a la exfiscal, conocida mediáticamente como la «Barbie Fiscal», quien recientemente fue declarada culpable por ese caso.

Entre los imputados figuran Virgilio Antonio Villalobo Ávila, Luis Arturo Avilés, Edgardo Antonio Álvarez, Horacio Armando Laínez y Marco Tulio Martínez, además de otros funcionarios vinculados a la sucursal del BCH en San Pedro Sula. Según las autoridades, habrían incurrido en actos de malversación imprudente al incumplir los protocolos establecidos para el manejo y custodia de evidencias, lo que facilitó la sustracción de los fondos estatales.

El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Barahona, informó que a los acusados se les impusieron restricciones migratorias mientras avanza el proceso. Asimismo, el Ministerio Público mantiene vigente una orden de captura contra Arlen Fernando Cerrato y continúa la búsqueda de otros implicados que permanecen prófugos.

La audiencia inicial del caso fue programada para el próximo 18 de junio, fecha en la que las autoridades judiciales continuarán con la evaluación de las pruebas y determinarán el curso del proceso contra los señalados.