El primer ministro británico, Boris Johnson, da positivo por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado él mismo a través de su cuenta de Twitter. Se trata del primer jefe de Gobierno que da a conocer que tiene la enfermedad.

«Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora me estoy aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia», ha anunciado el mandatario británico.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, inmediatamente después de Johnson también ha confirmado en la red social que ha dado positivo en la enfermedad. Añade que sus síntomas son leves y que continuará trabajando desde casa.