¿Qué es ‘Antifa’, el movimiento que Trump declara como terrorista?

Este grupo ya acaparó titulares en junio de 2019 cuando sus miembros se enfrentaron a los de un grupo de extrema derecha llamado ‘Proud Boys’ en Portland. Aquellos disturbios violentos dejaron varios heridos en ambos bandos, incluido un periodista de un diario conservador.

Las protestas actuales, que suelen comenzar con un ambiente pacífico, derivan luego en incidentes con las fuerzas de seguridad, pese a la declaración del toque de queda en al menos cuarenta ciudades del país y la activación de la Guardia Nacional en quince estados y en la ciudad de Washington, la capital.

Orígenes del movimiento

El movimiento Antifa surgió hace varias décadas, aunque sus inicios no se han concretado. El historiador Mark Bray, autor del libro Antifa: The Anti-Fascist Handbook, sitúa su nacimiento en Estados Unidos a finales de los años 80 y lo liga al grupo ARA (Anti-Racist Action), según recoge Huffington Post. Otros medios lo ubican en la Alemania nazi y lo liga a Anti-Fascist Action, un movimiento que surge en varios países europeos para luchar contra las ideologías fascistas en la década de los años 20 y se extendió por todo el mundo tras la II Guerra Mundial.

Si bien el movimiento ha tenido presencia en varios países europeos y se ha enfocado en los Estados Unidos en los últimos años, Antifa no tiene una estructura organizativa formal. Según ha publicado el diario The New York Times, atrae a sus miembros de otros movimientos como ‘Black Lives Matter’ y el movimiento ‘Occupy’.

El ‘bloque negro’

Los miembros de Antifa generalmente se visten de negro y a menudo se cubren el rostro durante sus manifestaciones, donde son conocidos como ‘el bloque negro’. Comulgan con ideologías de izquierda y a menudo de extrema izquierda como el anticapitalismo.

Los miembros de Antifa han estado presentes en diferentes eventos promovidos por grupos de derechas desde hace años. En agosto de 2017, se presentaron en Charlottesville (Virginia, EE UU) para condenar el racismo y contrarrestar las protestas de cientos de nacionalistas blancos contrarios a la eliminación de una estatua del general Robert E. Lee. Las protestas se radicalizaron cuando James Fields, que no era miembro de Antifa, arrolló con su automóvil a la multitud que se manifestaba y mató a la joven Heather Heyer.

A principios de ese año, Antifa protestó contra la presencia de Milo Yiannopoulos, un periodista de extrema derecha, en la Universidad de California. También protestaron por la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero de 2017.