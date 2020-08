Emprendedores y microempresarios piden les permitan reabrir sus negocios

Mientras, la propietaria de Me Late Chocolate y Me Late Boutique Hotel en Danlí, El Paraíso, Sara Álvarez, señaló que “ya no podemos más con nuestros compromisos acumulados, renta, pago de empleados, servicios públicos y en nuestro caso la harina de chocolate se nos ha caído en varios puntos de distribución”.

“En los hoteles hemos invertido fuerte para recibir con responsabilidad a nuestros clientes, por favor necesitamos esa autorización para empezar a trabajar”, añadió.

Por su parte Rafael Chávez, propietario del restaurante Krifas en Comayagua, expuso que “como microempresarios nos hemos visto bastante afectados a raíz de la pandemia, ya es tiempo de regresar a trabajar para poder honrar nuestros compromisos como pago de préstamos, empleados proveedores, impuestos municipales, alquiler y servicios públicos.

“No deseamos vernos en la obligación de cerrar definitivamente nuestra fuente de empleos, eso generaría más problemas de la economía del país”, lamento Chávez.

Entre tanto, el propietario de zapatería Vallecillo, Eddy Vallecillo en El Paraíso refirió que “como Mipymes tenemos necesidad de trabajar nuestros ingresos salen de lo que a diario vendemos”.

“No contamos con cuentas de ahorro y muchos menos con apoyo para mantenernos dentro de nuestras casas y empresas cerradas, necesitamos el apoyo del gobierno y la empresa privada, necesitamos que se abra la economía y hacerle frente a esta difícil situación”, concluyó.