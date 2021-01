Para recuperar los puestos de trabajo perdidos se tendría que esperar unos 10 años.

El especialista en materia económica, Alejandro Arones, es del criterio que para recuperar los puestos de trabajo perdidos por el COVID-19, Eta e Iota se tendría que esperar unos 10 años.

Aún no hay cifras definitivas de cuántos empleos se perdieron por estos tres acontecimientos durante el año 2020, la Secretaría de Trabajo ha mencionado que entre despedidos y suspendidos existen cerca de 400,000 trabajadores.

Hay cifras de otros sectores que mencionan que esa cantidad está subestimada, ya que esta cifra supera el medio millón de hondureños que han quedado sin trabajo.

“Una vez que lleguemos al punto donde estábamos antes de las tres tragedias, eso no significa que los problemas de Honduras no están resueltos porque no será fácil restituir todos esos empleos perdidos, eso nos puede llevar una década”, expresó.