El nuevo jugador de Marathón, Emilio Izaguirre, se refirió a su nueva etapa en el equipo verdolaga y dijo que ya está listo para el debut en el torneo de Clausura mañana frente al Honduras Progreso.

´´Estoy tratando de disfrutar al máximo este nuevo proyecto, acostumbrándome al calorcito de San Pedro Sula, ya sumé cinco sesiones de entrenamiento con el equipo y estoy listo para del debut´´, dijo Emilio al programa Cinco Deportivo.

Reveló el porqué se decidió por los sampedranos, ´´tuve varias ofertas dentro y fuera del país, me decidí por Marathón por muchos factores, sobre todo por la familia para no separarnos y después porque el proyecto que tiene este club me encanta y quiero ayudar a los jóvenes. Vargas es un gran entrenador, todos los futbolistas hablan bien de él y ese es otro punto que influyó para que viniera´´.