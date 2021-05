Gobierno debe fijar un incremento al salario mínimo

El dirigente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de Honduras (Fesitranh), José Valenzuela, manifestó que esperan que el gobierno fije un incremento al salario de los trabajadores no menor al 10 por ciento.

“Esto no se puede estar dilatando por más tiempo porque estamos esperando ese ajuste al salario mínimo y o se da y no se va a dar porque los empresarios dicen que no hay condiciones para dar incrementos al salario mínimo”, señaló.

Según la ley, el gobierno como mediador es quien deberá tomar la posición de aplicar o no un reajuste al salario mínimo, de acuerdo a la realidad del país.

“Ahora compete al gobierno fijar el nuevo salario mínimo mediante un decreto y esperamos que este se de en poco tiempo porque los trabajadores están esperando ese reajuste”, expresó.

“Hemos perdido el poder adquisitivo porque estamos comprando caro con los mismos salarios, por lo que no se puede comprar lo mismo con los mismos salarios”, aseguró.

Indicó que “al gobierno se le pasan las atribuciones porque no hay entendimiento entre las comisiones”.