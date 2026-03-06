El regalo de Messi al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lionel Messi y el Inter Miami fueron homenajeados por Donald Trump por haber ganado el título de la MLS 2025.

La Casa Blanca cambió por un rato el ambiente de la política por algo más cercano al deporte con la visita de Lionel Messi Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió a Lionel Messi y a su Inter Miami como campeones de la MLS.

Hubo un saludo distendido entre Trump y Messi, algunas palabras y sonrisas entre el mandatario y el campeón del mundo argentino.

El mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número ’47’ en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos). Además, Donald Trump recibió de manos de Messi un balón y un reloj marca Tudor personalizado.

Es tradición que los campeones de las grandes ligas de EE.UU., como la NFL, la MLB o la NBA, visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la Major League Soccer. Trump afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de New York.

«No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno», afirmó Trump durante la recepción. «Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, ‘¡qué increíble!’, decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó», afirmó Trump.

«Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble», añadió el mandatario. Un momento curioso se dio cuando Donald Trump mencionó a Cristiano Ronaldo durante su comparecencia y Leo Messi escuchó atento las palabras. En su declaración, el dirigente republicano recordó a su hijo Barron cuando le habló cara a cara al capitán de la Selección argentina. ¿Cómo reaccionó Leo?

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, le dijo el presidente al capitán argentino. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial», agregó el mandatario.