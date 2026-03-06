Trump condiciona cualquier pacto con Irán a una capitulación total y cambio de liderazgo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su gobierno no está dispuesto a negociar ningún acuerdo con Irán si el país persa no acepta previamente una “rendición incondicional”, una postura que endurece aún más las tensiones en medio del conflicto que involucra a Washington y sus aliados en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense aseguró que la única vía para alcanzar la paz pasa por una capitulación total de Teherán, acompañada de la elección de un liderazgo que sea considerado aceptable por la comunidad internacional. De acuerdo con sus declaraciones publicadas en su plataforma Truth Social, cualquier diálogo o acuerdo diplomático solo sería posible bajo esas condiciones.

Trump sostuvo que, una vez que se concrete ese escenario, Estados Unidos y sus aliados estarían dispuestos a colaborar en la reconstrucción del país y en el fortalecimiento de su economía. “Trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en una nación económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, expresó el presidente norteamericano.

Las declaraciones del mandatario llegan en un momento de alta tensión internacional, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de ataques contra objetivos estratégicos dentro del territorio iraní, lo que desencadenó una escalada militar en la región. El conflicto ha provocado enfrentamientos y represalias que mantienen en alerta a diversos países de Medio Oriente y a la comunidad internacional.

Según reportes internacionales, la ofensiva militar comenzó a finales de febrero y ha dejado centenares de víctimas y daños en infraestructura estratégica, mientras que Irán ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región. La situación ha generado preocupación global por el riesgo de una expansión del conflicto.

En medio de este escenario, Trump insistió en que el futuro de Irán podría ser positivo si el país acepta un cambio político que permita abrir la puerta a la cooperación internacional. Incluso utilizó una variación de su conocido lema político al afirmar que su objetivo sería “hacer a Irán grande de nuevo”, en referencia a la posibilidad de impulsar su desarrollo económico tras un eventual acuerdo.

Las declaraciones del presidente estadounidense han generado reacciones en distintos sectores de la comunidad internacional, donde algunos gobiernos y organismos multilaterales han llamado a la desescalada del conflicto y a buscar una solución diplomática que evite una guerra más amplia en la región.

Mientras tanto, el gobierno iraní no ha dado señales de aceptar las condiciones planteadas por Washington, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la crisis en los próximos días y sobre la posibilidad de nuevas acciones militares que podrían intensificar aún más el enfrentamiento entre ambas naciones.