Árbitros hondureños completan preparación para implementar el sistema FVS (VAR) en la Liga Nacional

Luego de tres días intensivos de formación —uno dedicado a la teoría y dos a prácticas en campo— los árbitros hondureños concluyeron con éxito la capacitación que los prepara para utilizar el sistema Football Video Support (FVS) en los partidos de la primera división del fútbol nacional.

La jornada de entrenamiento fue desarrollada bajo la supervisión del asesor de la FIFA, el especialista brasileño Pericles Cortéz, quien acompañó a los silbantes durante todo el proceso de aprendizaje sobre el uso de esta herramienta tecnológica diseñada para apoyar las decisiones arbitrales.

El proceso formativo contó además con la presencia de autoridades del fútbol hondureño, entre ellas el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía. También participaron el presidente y el secretario de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera y Roque Pascua, respectivamente.

A las sesiones prácticas se sumaron igualmente los representantes de la Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar Velásquez y Benigno Pineda, quienes observaron de cerca el desempeño de los árbitros durante la aplicación del sistema.

Práctica en cancha con equipos de reservas

Como parte de la fase práctica de la capacitación, los árbitros utilizaron el sistema FVS durante un partido amistoso disputado entre las reservas de Motagua y Lobos UPNFM.

Durante el encuentro, los jueces tuvieron la oportunidad de poner en práctica los distintos procedimientos para revisar jugadas polémicas mediante el soporte de video, simulando situaciones reales que suelen presentarse en los encuentros de la Liga Nacional.

Estas pruebas permitieron a los silbantes familiarizarse con los protocolos del sistema, así como con los tiempos y procedimientos adecuados para solicitar revisiones en acciones clave del partido.

Un proyecto gestionado durante más de un año

El secretario de la Federación, José Ernesto Mejía, expresó su satisfacción tras culminar el proceso de capacitación, destacando que la implementación del sistema ha sido fruto de gestiones prolongadas ante la FIFA.

“Estamos muy contentos con el final de la capacitación. Tenemos más de un año de estar gestionando con la FIFA este proyecto. El FVS en Honduras será una realidad; es algo distinto al VAR, pero igual de efectivo para nuestros estadios y para el fútbol nacional”, manifestó el dirigente.

Mejía explicó que, aunque el sistema no es exactamente el mismo que el Video Assistant Referee (VAR) utilizado en las ligas más avanzadas del mundo, el FVS representa una alternativa tecnológica adaptada a las condiciones del fútbol hondureño.

Esperan fecha para su implementación oficial

Pese a que los árbitros ya completaron su preparación, aún no existe una fecha oficial para el inicio del uso del sistema en los partidos del torneo.

Según Mejía, ahora corresponde a la Liga Nacional definir el momento adecuado para comenzar a utilizar esta herramienta tecnológica en los estadios del país.

“Esperamos que la liga determine cuándo podremos tener el FVS en nuestros campos. Es un logro importante para la Federación, para la liga y para los árbitros, porque tendrán menos presión y se reducirá el margen de error”, señaló.

Buscan reducir errores arbitrales

Las autoridades del fútbol hondureño consideran que la incorporación del sistema permitirá mejorar la precisión en las decisiones arbitrales y disminuir las polémicas en los partidos.

Mejía indicó que uno de los principales objetivos del proyecto es minimizar los errores que, en algunos encuentros del campeonato, han generado controversias entre clubes, aficionados y cuerpos técnicos.

“La idea es reducir los fallos arbitrales, situaciones que con este sistema probablemente no habrían ocurrido en algunos partidos de la liga”, agregó.

El dirigente también aprovechó para agradecer el respaldo que la FIFA ha brindado al desarrollo del fútbol hondureño.

“Agradecemos a la FIFA por su apoyo constante. Durante muchos años nos han respaldado de forma increíble y esperamos que continúen llegando más ayudas para seguir modernizando nuestro fútbol”, concluyó.

La implementación del sistema FVS representa así un paso significativo en el proceso de modernización del arbitraje en Honduras, con la expectativa de que su uso contribuya a fortalecer la transparencia y la justicia deportiva en la Liga Nacional.