Liberales aseguran respaldo al Congreso Nacional para impulsar juicios políticos contra altos funcionarios

La diputada del Partido Liberal, Alía Kafaty, afirmó que dentro del Congreso Nacional ya existirían los votos necesarios para iniciar procesos de juicio político contra tres altos funcionarios del Estado hondureño. Según indicó la parlamentaria, el diputado Jorge Cálix tendría listo el respaldo legislativo para promover dichas acciones.

De acuerdo con las declaraciones de Kafaty, los procesos de juicio político estarían dirigidos contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y el fiscal general de la República, Johel Zelaya.

Señalamientos desde el Congreso

Kafaty aseguró que el tema ha sido analizado dentro de diferentes bancadas legislativas y que existe un ambiente favorable para que se proceda con la discusión formal en el pleno del Congreso Nacional. La diputada sostuvo que el liderazgo de Jorge Cálix ha sido clave en las conversaciones políticas que buscan reunir el respaldo necesario para iniciar los procesos.

Según explicó, la iniciativa surge ante cuestionamientos sobre actuaciones recientes de los funcionarios señalados, las cuales —a juicio de algunos legisladores— deben ser evaluadas mediante los mecanismos de control político establecidos en la Constitución de la República.

Procedimiento constitucional

El juicio político es un mecanismo contemplado en la legislación hondureña que permite al Congreso Nacional investigar y eventualmente destituir a funcionarios de alto rango cuando se considere que han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días los diputados que impulsan la iniciativa definan si presentarán formalmente la solicitud ante el pleno del Congreso Nacional.

Por ahora, las declaraciones de la legisladora liberal colocan nuevamente en el centro del debate el papel del Congreso como órgano fiscalizador del Estado y la posibilidad de utilizar el juicio político como herramienta para exigir responsabilidades a funcionarios de alto rango.