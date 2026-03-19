Clausura hondureño se agita: goleadas, empates y nuevo líder tras intensa jornada 13

Tegucigalpa, Honduras — La jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras dejó emociones contrastantes: una contundente goleada, un empate sin brillo y un cambio en la cima de la tabla que reconfigura la lucha por el campeonato.

En uno de los encuentros más llamativos, el CD Marathón firmó una victoria categórica al derrotar 4-0 al Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro. Aunque el partido se mantuvo equilibrado durante los primeros 60 minutos, todo cambió tras una decisión arbitral clave.

El árbitro Melvin Daniel Matamoros sancionó un penal a favor del conjunto verdolaga, que fue convertido por Rubilio Castillo al minuto 61. Ese gol abrió la puerta para el vendaval ofensivo del Marathón, que aprovechó el desconcierto del rival.

Apenas nueve minutos después, Damián Ramírez amplió la ventaja con un potente remate de volea que dejó sin opciones al guardameta Enrique Facussé. El dominio local se consolidó en la recta final del encuentro.

El tercer tanto llegó al minuto 84, cuando Ramírez asistió a Nicolás Messiniti, quien definió con precisión para prácticamente sentenciar el compromiso. Ya en el cierre, Samuel Elvir habilitó a Odin Ramos, encargado de marcar el definitivo 4-0 al minuto 88.

Por su parte, en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, el Club Olimpia Deportivo no logró pasar del empate sin goles ante el Olancho FC en un duelo que careció de contundencia ofensiva.

Ambos equipos generaron aproximaciones, pero la falta de definición fue el denominador común. El resultado dejó al Olimpia en la tercera posición de la tabla, mientras que Olancho FC se mantiene en el quinto lugar, en una zona aún competitiva de cara a la clasificación.

En otro de los partidos destacados de la jornada, el Real Club Deportivo España se impuso 2-1 ante el Génesis FC en el estadio Francisco Morazán, resultado que le permitió asumir el liderato del torneo con 25 puntos.

El conjunto aurinegro mostró control del balón durante gran parte del encuentro. La ventaja inicial llegó al minuto 27 gracias a Ángel Sayago, quien aprovechó una jugada ofensiva para abrir el marcador.

Antes del descanso, Génesis intentó reaccionar, pero el portero Luis López evitó el empate con una intervención clave tras un remate de Ángel Tejeda.

En la segunda mitad, nuevamente Sayago apareció al minuto 52 para firmar su doblete y encaminar la victoria del equipo sampedrano. Aunque Génesis logró descontar, no fue suficiente para evitar la derrota.

Con estos resultados, la jornada 13 deja un panorama abierto en la Liga Nacional de Honduras, con varios equipos peleando posiciones clave en la tabla. La atención ahora se centra en el desarrollo del resto de la fecha, especialmente en el compromiso pendiente entre Motagua y Platense, que podría provocar nuevos movimientos en la clasificación.