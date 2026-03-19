Crimen de conductor VIP en SPS toma nuevo rumbo que permita esclarecer las circunstancias en que perdió la vida.

San Pedro Sula, Cortés.— El asesinato de Leandro Joshua García Lara, un taxista VIP de 33 años, continúa generando conmoción en la capital industrial del país, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en que perdió la vida.

El cuerpo del conductor fue encontrado la mañana del miércoles en la colonia Roca de Cristo, en San Pedro Sula, horas después de que su desaparición fuera reportada por familiares. El caso ha tomado relevancia no solo por la forma en que ocurrió el crimen, sino también por los elementos que han ido surgiendo en el proceso investigativo.

El portavoz de la Policía Nacional, Alejandro Valladares, confirmó que el expediente se mantiene abierto bajo varias líneas de investigación. Según explicó, los equipos asignados trabajan en el análisis de indicios recolectados en distintos puntos de la ciudad, así como en la verificación de testimonios que permitan reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Último contacto y hallazgos clave

Las indagaciones preliminares apuntan a que García Lara recibió una llamada telefónica previo a su desaparición, aparentemente relacionada con un servicio de transporte. Este detalle ha sido considerado crucial, ya que podría haber sido el punto de partida del hecho violento.

Tras la alerta interpuesta por su pareja, se activó un operativo de búsqueda que llevó a las autoridades a ubicar el vehículo del conductor, un automóvil rojo, en la colonia Montecristo. Sin embargo, en ese momento no se encontró rastro alguno del paradero del taxista.

Horas después, el hallazgo de su cuerpo en otro sector de la ciudad reforzó la hipótesis de que habría sido interceptado tras aceptar el supuesto servicio, lo que sugiere que el crimen pudo haber sido planificado.

Historial personal bajo análisis

Como parte del proceso investigativo, las autoridades confirmaron que García Lara figuraba en registros policiales. Entre los antecedentes se encuentra una orden de captura ejecutada en 2024 por el delito de maltrato familiar agravado.

Asimismo, se conoció que en 2018 había sido denunciado por situaciones relacionadas con violencia doméstica. Aunque estos antecedentes no determinan de manera directa el móvil del crimen, los investigadores consideran que forman parte de un contexto que no puede ser descartado.

Mensaje en la escena abre nuevas hipótesis

Uno de los elementos más llamativos del caso es un mensaje encontrado en el lugar donde fue abandonado el cuerpo, el cual decía: “por no respetar a las mujeres casadas”.

Este indicio ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de un crimen motivado por conflictos personales o de tipo pasional. No obstante, la Policía ha sido enfática en señalar que esta es solo una de varias hipótesis en evaluación.

El cadáver presentaba múltiples golpes, especialmente en la cabeza, por lo que se está a la espera del informe oficial de Medicina Legal, el cual determinará con precisión la causa de muerte.

Investigación continúa

Las autoridades reiteraron que el caso aún no tiene una conclusión definitiva. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúan recolectando pruebas y ampliando entrevistas para esclarecer lo sucedido.

“El proceso sigue en curso y se están agotando todas las diligencias necesarias para determinar responsabilidades”, expresó Valladares, quien además hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia mientras se desarrollan las investigaciones.

El crimen de García Lara se suma a la lista de hechos violentos que mantienen en alerta a la población de San Pedro Sula, mientras crece la expectativa por conocer el desenlace de un caso que, hasta ahora, está rodeado de múltiples interrogantes.