Redacción | Actualizado marzo 2026

En medio del debate político y social que persiste en América Latina, una frase polémica ha vuelto a circular en distintos espacios: “el buen comunista tiene tatuada la ignorancia en la piel y el hambre en la cara”. La expresión, cargada de crítica ideológica, ha sido utilizada para cuestionar los resultados de sistemas políticos inspirados en el comunismo, particularmente en países como Cuba y Venezuela.

La narrativa que acompaña esta afirmación sostiene que estos modelos generan dependencia del Estado, limitan la iniciativa privada y, como consecuencia, perpetúan condiciones de pobreza.

Cuba: crisis económica

En el caso de Cuba, la situación económica actual ha despertado preocupación internacional. Informes recientes señalan que amplios sectores de la población enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos, con altos niveles de precariedad social.

A esto se suma una crisis estructural marcada por apagones, escasez de productos y una creciente migración, factores que reflejan un deterioro sostenido del sistema económico.

Venezuela: inflación, salarios y deterioro del poder adquisitivo

En Venezuela, la discusión sigue una línea similar. El país enfrenta una prolongada crisis económica caracterizada por alta inflación, devaluación de su moneda y bajos salarios, lo que ha impactado directamente en la calidad de vida de la población.

Las protestas por condiciones laborales, el deterioro de los servicios públicos y la dependencia de ingresos externos reflejan una economía aún frágil, pese a intentos recientes de estabilización.

¿Comunismo igual a pobreza?

La frase que vincula directamente comunismo con hambre y miseria representa una postura ideológica que ha ganado fuerza en ciertos sectores, especialmente al observar los casos de Cuba y Venezuela como ejemplos.

Más allá del discurso

El uso de frases contundentes y generalizaciones refleja el nivel de polarización que rodea el debate político en la región. No obstante, la evidencia sugiere que las realidades de Cuba y Venezuela no pueden explicarse únicamente desde una consigna, sino desde un conjunto de variables económicas, políticas e históricas.

Mientras tanto, millones de ciudadanos en ambos países continúan enfrentando desafíos cotidianos que van más allá de la ideología, en un contexto donde el debate sigue.