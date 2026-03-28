Bancos ajustan operaciones por feriado: así será la atención durante Semana Santa 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.— Con la llegada de la Semana Santa 2026, el sistema bancario hondureño ha anunciado una serie de modificaciones en sus horarios de atención, incluyendo cierres temporales y jornadas reducidas, con el objetivo de adaptarse al asueto nacional y garantizar la seguridad de usuarios y empleados.

De acuerdo con la información proporcionada por distintas instituciones financieras, los cambios aplicarán durante la semana comprendida entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril, período en el que tanto el sector público como parte de la empresa privada suspenden labores de forma parcial o total.

En ese sentido, Banco Ficohsa comunicó que el miércoles 1 de abril sus agencias atenderán únicamente hasta el mediodía, mientras que en centros comerciales, autobancos y ventanillas el servicio se extenderá hasta las 2:00 de la tarde. A partir del jueves 2 y hasta el domingo, todas sus operaciones presenciales permanecerán suspendidas.

Por su parte, Banco Atlántida detalló que mantendrá su horario habitual los días lunes 30 y martes 31 de marzo. Sin embargo, el miércoles 1 de abril reducirá su atención hasta las 12:00 del mediodía en agencias, y hasta las 2:00 de la tarde en centros comerciales y autobancos. Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril no habrá servicio al público.

En el caso de Banco Lafise, la atención al cliente se mantendrá vigente hasta el miércoles al mediodía, suspendiendo completamente sus operaciones desde el jueves y reanudándolas tras el feriado.

Mientras tanto, BAC Credomatic informó que operará en horario normal lunes y martes, pero el miércoles 1 de abril reducirá su jornada hasta las 12:00 del mediodía en agencias y hasta las 2:00 de la tarde en sucursales ubicadas en centros comerciales. Esta institución cerrará desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de abril.

Asimismo, Banco Ficensa indicó que brindará atención en horario habitual los días lunes y martes. El miércoles atenderá de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en agencias, y de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en centros comerciales. Posteriormente, suspenderá operaciones desde el jueves hasta el domingo.

Finalmente, Banco de Occidente señaló que mantendrá su horario regular lunes y martes. El miércoles operará con horario especial: agencias abiertas hasta la 1:00 de la tarde, centros comerciales hasta las 2:00 y autobancos hasta las 3:00 de la tarde. Desde el jueves 2 hasta el domingo no habrá atención presencial.

Estas medidas responden al asueto de Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país, durante la cual miles de hondureños se movilizan hacia diferentes destinos turísticos o permanecen en sus hogares en actividades familiares y de reflexión.

Ante este panorama, las instituciones financieras recomiendan a sus clientes planificar con anticipación sus transacciones, hacer uso de los canales digitales y cajeros automáticos, así como tomar en cuenta los días de cierre para evitar contratiempos.

Hasta el momento, estas son las entidades que han confirmado oficialmente sus horarios especiales, aunque no se descarta que otras instituciones se sumen con disposiciones similares en las próximas horas.