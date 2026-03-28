Semana Santa 2026: entre calor y lluvias leves, así evolucionará el clima en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.— La Semana Santa 2026 en Honduras estará marcada por un comportamiento climático variable que combinará lluvias débiles al inicio del período, condiciones cálidas y secas a mitad de semana, y precipitaciones aisladas hacia los días más concurridos del asueto, de acuerdo con el pronóstico extendido del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El informe señala que el clima durante la semana mayor —comprendida entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril— presentará variaciones importantes que deben ser tomadas en cuenta por la población y el sector turístico.

Durante el arranque del período, específicamente entre el sábado 28 y domingo 29 de marzo, se prevé la incidencia de una cuña de alta presión que estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional. Este fenómeno provocará lluvias débiles y aisladas, principalmente en la zona norte y el litoral Caribe.

“Durante este fin de semana tendremos la influencia de una cuña de alta presión que estará transportando humedad del Caribe con viento del noreste, lo que generará algunas lluvias débiles sobre el litoral”, explicó Castellanos, al referirse a las condiciones iniciales del feriado.

A partir del lunes y hasta el miércoles se anticipa un cambio significativo en el patrón climático. Según el especialista, el viento cambiará su dirección hacia el este, favoreciendo un ambiente más seco y cálido en la mayor parte del país. Estas condiciones serán ideales para actividades al aire libre, desplazamientos turísticos y celebraciones religiosas propias de la temporada.

“El lunes, martes y miércoles esperamos condiciones mayormente secas y cálidas en casi todo el territorio nacional”, añadió el pronosticador, destacando que este periodo representará una pausa en las lluvias.

Sin embargo, hacia el jueves y viernes —días en los que tradicionalmente aumenta la movilización de veraneantes— se espera una nueva alteración en el clima debido a la formación de una vaguada que se posicionará desde el Golfo de Honduras. Este sistema generará lluvias y chubascos débiles dispersos, especialmente en las regiones del occidente y suroccidente del país.

El fenómeno también incrementará la humedad en estas zonas, además de provocar precipitaciones aisladas en áreas del centro y oriente de Honduras, lo que podría incidir en algunas actividades turísticas y religiosas programadas para esos días.

A pesar de estas condiciones variables, el pronóstico indica que para el cierre de la Semana Santa el clima tenderá a estabilizarse nuevamente. Entre el sábado y domingo finales, se espera un predominio de tiempo seco y ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, lo que facilitaría el retorno de los viajeros.

Castellanos concluyó que, aunque se prevén algunos episodios de lluvia, estos serán en su mayoría débiles y dispersos, por lo que no se anticipan afectaciones significativas a gran escala. No obstante, recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Con este panorama, Honduras se prepara para vivir una Semana Santa con clima mayormente favorable, pero con variaciones puntuales que podrían influir en los planes de miles de ciudadanos que aprovechan estas fechas para movilizarse dentro del país.