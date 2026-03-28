Honduras acelera emisión inmediata de pasaportes

Tegucigalpa, Honduras. — El Gobierno de Honduras ha dado un paso significativo en la transformación de sus servicios migratorios al habilitar centros de emisión de pasaportes en aeropuertos internacionales, una medida que promete reducir tiempos de espera y ofrecer soluciones inmediatas a los viajeros que requieren este documento de forma urgente.

A través del Instituto Nacional de Migración, las autoridades pusieron en marcha tres nuevos puntos de atención ubicados estratégicamente en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, el Aeropuerto Internacional de Palmerola y el Aeropuerto Toncontín, con el objetivo de acercar este servicio a los ciudadanos y optimizar la atención en situaciones de emergencia.

La iniciativa, vigente desde el 27 de marzo de 2026, responde a la necesidad de modernizar los procesos administrativos y adaptarlos a las dinámicas actuales de movilidad. Con este nuevo sistema, los hondureños pueden gestionar su pasaporte incluso minutos antes de abordar un vuelo, eliminando obstáculos burocráticos que anteriormente podían impedir viajes programados.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la ampliación de horarios. Tanto en Palmerola como en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, la atención será continua, las 24 horas del día durante todo el año, lo que representa un cambio sustancial en comparación con los esquemas tradicionales. Por su parte, Toncontín operará diariamente en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, garantizando también cobertura permanente.

El proceso para acceder a este servicio ha sido diseñado para ser ágil, aunque sujeto a una evaluación previa. Los ciudadanos interesados deben presentarse personalmente en los centros de atención, donde un oficial determinará si el caso califica para una emisión urgente. Tras la aprobación, el solicitante realiza el pago correspondiente en bancos o plataformas autorizadas, presenta el comprobante y recibe una cita inmediata.

Posteriormente, se lleva a cabo la captura de datos biométricos, incluyendo fotografía, para proceder con la impresión del pasaporte en el mismo lugar. Este modelo elimina la necesidad de múltiples visitas y largos periodos de espera, una de las principales quejas históricas de los usuarios.

En cuanto a los costos, se mantienen las tarifas vigentes: 55 dólares para el pasaporte con vigencia de cinco años y 70 dólares para el documento con duración de diez años, montos que pueden cancelarse en su equivalente en lempiras.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración subrayaron que esta medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la experiencia del ciudadano. Asimismo, destacaron que el servicio está especialmente pensado para quienes enfrentan situaciones imprevistas, como viajes de emergencia, pérdida de documentos o trámites de última hora.

Con esta implementación, Honduras se suma a una tendencia internacional que apuesta por la digitalización y la inmediatez en los servicios públicos, marcando un avance en la modernización del sistema migratorio y facilitando el acceso a documentos esenciales para la movilidad global.