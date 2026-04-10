Renuncia Suyen Muñoz, pareja de Luis Redondo, en medio de lectura de juicio político.

10 de abril de 2026

La dimisión fue oficializada durante la sesión del Poder Legislativo, cuando el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, dio lectura al documento en el hemiciclo. En la misiva, Muñoz expresó de forma clara su decisión: “Por medio de la presente, respetuosamente presento mi renuncia irrevocable al cargo de comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia”.

No obstante, la ahora ex presidenta del organismo dejó establecido que su salida se limita únicamente al cargo directivo, por lo que continuará integrando el pleno de la CDPC en sus funciones como comisionada, un matiz que ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político y económico.

En paralelo, también se conoció la renuncia de la consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, quien fue incluida en el mismo proceso de juicio político. A su vez, en la lista de funcionarios bajo cuestionamiento aparecen los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta.

Vínculos políticos y reacciones

La figura de Suyen Muñoz adquiere especial relevancia no solo por su rol institucional, sino también por su vínculo personal con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Esta relación ha sido objeto de debate público, especialmente en el contexto de decisiones legislativas que han generado reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad.

Hasta el momento, no se ha confirmado si su renuncia está directamente relacionada con las presiones políticas derivadas de la jornada legislativa o si responde a decisiones de carácter personal o estratégico dentro del órgano regulador.

Muñoz asumió la presidencia de la CDPC en marzo de 2022, al inicio de la administración de la presidenta Xiomara Castro.

Su permanencia como comisionada dentro del pleno sugiere que continuará teniendo incidencia en las decisiones del ente, aunque ya no desde la posición de máxima autoridad.