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Congreso Nacional: eliminan Comisión Permanente y derogan el Fondo Departamental.

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Tegucigalpa, Honduras 

 

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