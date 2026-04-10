Conflicto vecinal marca inauguración de obra vial en el noroeste de San Pedro Sula

En medio de aplausos y fuertes reclamos ciudadanos, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, inauguró el vado “El Espartano”, una obra que, lejos de generar consenso, ha abierto un nuevo foco de tensión con habitantes de sectores residenciales cercanos.

La infraestructura, ubicada en el sector noroeste de la ciudad, conecta importantes arterias viales entre el bulevar del norte y otras zonas estratégicas, pasando por áreas cercanas a colonias como Jardines del Valle y La Violeta. Mientras autoridades municipales destacan el proyecto como una “mega obra” que mejorará la conectividad urbana, vecinos denuncian que su ejecución ha traído consigo inseguridad, tala de árboles y falta de socialización.

Inauguración entre celebración y protesta

El evento de apertura del vado evidenció la división existente. Por un lado, simpatizantes del edil y personal municipal celebraban la obra; por otro, residentes inconformes protestaban intentando ser escuchados.

Según testimonios, un grupo de pobladores intentó acercarse al alcalde para dialogar, pero se les impidió el paso por parte de funcionarios y elementos de seguridad municipal, lo que aumentó el malestar en la zona.

La obra, situada en una zona estratégica cercana a centros comerciales y vías principales, busca mejorar el flujo vehicular en una ciudad históricamente afectada por el congestionamiento. Sin embargo, los reclamos apuntan a que el beneficio vial podría estar generando consecuencias negativas para comunidades residenciales.

Vecinos denuncian inseguridad y falta de consulta

Habitantes de Jardines del Valle aseguran que el principal problema radica en la apertura de una vía interna —la 6 avenida— que anteriormente permanecía cerrada como medida de seguridad.

De acuerdo con los residentes, la eliminación de portones y muros permite ahora el ingreso de vehículos ajenos a la colonia, lo que incrementa el riesgo de asaltos y otros delitos.

Además, denuncian que no hubo procesos de consulta previos ni estudios de impacto en seguridad antes de ejecutar la obra. A su criterio, la conectividad podría haberse mantenido utilizando rutas alternas ya existentes, sin intervenir directamente en el interior de la residencial.

Postura de la municipalidad

Desde la alcaldía, el proyecto ha sido defendido como una intervención necesaria para mejorar la movilidad urbana. Según autoridades municipales, el tramo habilitado formaba parte de una ruta clave que había permanecido cerrada, limitando la conectividad entre importantes bulevares.

El alcalde Roberto Contreras ha sostenido que la obra beneficiará a múltiples colonias, incluyendo sectores donde residen miles de ciudadanos, y que forma parte de un plan más amplio para modernizar la infraestructura vial de la ciudad.