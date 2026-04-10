Marathón rompe el invicto de Motagua y sacude la pelea por el liderato del Clausura

El CD Marathón dio un golpe de autoridad en el torneo Clausura 2026 al vencer 1-0 al FC Motagua en el estadio Francisco Morazán, resultado que no solo acabó con la racha invicta del conjunto capitalino, sino que también reconfiguró la lucha por los primeros puestos del campeonato.

El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga Nacional, estuvo marcado por la intensidad característica del llamado “clásico de las M”. Desde el inicio, ambos equipos mostraron ambición ofensiva, aunque fue el conjunto verdolaga el que logró imponer condiciones en momentos clave del compromiso.

El único tanto del partido llegó gracias a una destacada acción ofensiva que terminó en gol de Alexy Vega, suficiente para inclinar la balanza a favor del equipo sampedrano. Ese tanto bastó para que Marathón asegurara tres puntos vitales ante un rival que llegaba como uno de los más sólidos del torneo.

Con este resultado, el “Monstruo Verde” no solo celebró en casa, sino que además puso fin a una racha de 15 partidos sin perder del Motagua, que venía mostrando regularidad y aspiraba a consolidarse en el liderato del Clausura.

El partido mantuvo la tensión hasta el final. Motagua intentó reaccionar en los minutos de cierre, generando peligro en jugadas a balón parado, incluyendo un remate en tiempo añadido que pasó cerca del arco rival. Sin embargo, la defensa de Marathón resistió con orden para preservar la ventaja.

El triunfo llega en un momento clave para Marathón, que venía de semanas marcadas por cuestionamientos y necesitaba una victoria de peso para reafirmar sus aspiraciones en el torneo. El resultado le permite mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación y acercarse a los equipos de la parte alta de la tabla.

Por su parte, Motagua deja escapar una oportunidad importante de asumir el liderato del campeonato. La derrota no solo corta su buena racha, sino que también lo obliga a replantear su cierre de torneo en busca de asegurar una posición favorable de cara a la liguilla.

El clásico disputado en San Pedro Sula volvió a confirmar la intensidad y paridad entre ambos clubes, en un duelo que, más allá del marcador, tuvo implicaciones directas en la tabla de posiciones y en el ánimo de dos de los protagonistas del fútbol hondureño.

Con el Clausura entrando en su recta final, tanto Marathón como Motagua deberán enfocarse en sumar en las jornadas restantes, conscientes de que cada punto puede ser determinante en la lucha por el título.