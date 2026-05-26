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Horror en Tocoa: asesinan brutalmente a reconocida profesional del derecho

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La violenta muerte de la abogada Carla Yessenia López Brizuela ha causado conmoción y alarma entre los habitantes del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, luego de que su cuerpo fuera encontrado la mañana de este lunes en el interior de su vivienda.

De acuerdo con informes preliminares, varios sujetos ingresaron a la casa de la profesional del derecho, donde presuntamente sometieron a la familia y encerraron a los hijos de Carla López en una habitación antes de cometer el ataque.

Las autoridades indicaron que la abogada fue acuchillada y sometida a actos de tortura, en un crimen que ha generado indignación entre vecinos y conocidos de la víctima.

Elementos policiales y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables de este atroz hecho criminal.

El caso ha provocado consternación en la comunidad de Tocoa, donde familiares, amigos y ciudadanos exigen justicia y el esclarecimiento inmediato del asesinato de Carla Yessenia López Brizuela.

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