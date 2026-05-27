Onda tropical dejará lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, informó que el ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio hondureño provocará este miércoles abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias de débiles a moderadas en la mayor parte del país.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la institución, las precipitaciones estarán acompañadas de chubascos dispersos y actividad eléctrica aislada, registrándose mayores acumulados de lluvia en las regiones oriental, central y occidental de Honduras.

Ante las condiciones climáticas, COPECO recomendó a la población tomar medidas preventivas para evitar incidentes relacionados con inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, fenómenos comunes durante la temporada lluviosa que se extiende de mayo a noviembre.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantener vigilancia constante en zonas vulnerables y evacuar si el nivel del agua aumenta. Asimismo, se instó a realizar limpieza de cunetas y tragantes para prevenir inundaciones urbanas.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de COPECO y del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, para conocer las actualizaciones del clima y evitar la difusión de rumores o información falsa.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la precaución, especialmente para las personas que habitan en zonas de alto riesgo o que tengan previsto realizar viajes y actividades al aire libre durante las próximas horas.