Proyecto de reforma tributaria es un ataque contra empleo formal e informal

Tegucigalpa – El proyecto de Ley de Reforma Tributaria que el gobierno aprobará esta semana en Consejo de Ministros “no es un ataque contra los ricos, es un ataque contra el empleo formal” aseguró la mañana de este lunes el funcionario del Cohep, Santiago Herrera.

Herrera, que se desempeña como gerente de Política Económica del Cohep, recordó que la empresa privada hondureña es la que aporta el 90% de la inversión en el país, más del 80% de los tributos que recauda el gobierno y el 82% de los puestos de trabajo en todos los segmentos de la pirámide del sector.

Santiago Herrera.

El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) detalló que el país tiene una imagen deteriorada de violencia, corrupción e intranquilidad que han generado las 250 tomas de carretera y las invasiones casi diarias, sin que ningún operador de justicia salga en defensa de la propiedad privada.

Hunden al país y no al sector privado

De su lado Santiago Ruiz, expresidente del Cohep, indicó que al “país lo están hundiendo y no es el sector privado”, señalando que los reclamos en las calles, hospitales, el no pago de salarios hasta por seis meses y de las prestaciones no son contra la empresa privada, sino que lo “tiene el gobierno internamente” y “vienen y tratan de lanzar la pelota (balón) hacia otros sectores”.

Santiago Ruiz.

Indicó que el proyecto de Ley de Reforma tributaria que impulsa la presidenta Xiomara Castro y sus ministros tendrá un impacto en todos los sectores, aunque actualmente solo se estigmatiza a la empresa privada, hasta en los trabajos informales como la señora que vende baleadas, ya que el empleado que adquiere su producto va a perder su trabajo.



Indicó que si les quitan incentivos a varios sectores como la agricultura, en todas sus variables, los proyectos no serán viables.

El extitular del Cohep, afirmó que «usted le quita incentivos a empresas exportadoras que las hace competitivas, otros se los va a dar y a otro lugar se van a ir».

Ruiz afirmó que el mensaje que se lanza para el clima de inversión no es el mejor, “es bastante hostil del Gobierno».

Llamó a la preocupación el mensaje de la presidenta Castro en la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), indicando que no se sabe que se va a proponer en el Consejo de Ministros y luego que saldrá al Congreso Nacional como el proyecto de ley, indicando que a veces se habla de socialización, pero solo se toca una coma, un punto, pero la esencia se mantiene de la legislación que desean.

Indicó que espera lo que definió como al sector moderado económico del gobierno, detallando que es el Banco Central, Banhprovi, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), tengan alguna influencia sobre el sector duro que impulsa la ley.

El dirigente empresarial señaló que las decisiones que se adoptan tienen un rumbo sectario, no se “está gobernando para todo el país” y pareciera que el mensaje es destruyamos la empresa privada.

Señaló que el trabajo del sector privado es titánico, ya que todos los días se lidia contra todos, en contra del discurso, contra la discrecionalidad de un funcionario que atrasa las cosas y trámites.

Kevin Rodríguez.

Energía subirá

De su lado el experto en asuntos energéticos, Kevin Rodríguez, alertó que de aprobarse el proyecto de Ley de Reforma tributaria que elimina los incentivos provocará un alza del 15% en las tarifas eléctricas.

También indicó que la eliminación de los incentivos impactará en el campo y con ello en la canasta básica alimenticia.

Rodríguez recordó que Honduras importa de 250 a 300 millones de galones de bunker al año para generar energía y el impuesto es de 43 centavos de dólar (casi 10 lempiras) por galón que en estos momentos no se pagan, es una práctica internacional y centroamericana en estos momentos no cobrar impuestos a la energía eléctrica porque es un bien indispensable.

Herrera, Ruiz y Rodríguez intervinieron en el foro Frente a Frente de Televicentro.

Indicó que también tendrá un impacto severo en los paneles solares que se utilizan para generar energía solar renovable.

Rodríguez indicó que el país necesita de 1,000 a 1,500 millones de dólares en energía y no cree que lleguen al país si eliminan los incentivos que reciben en otros países.

De su lado Santiago Herrera señaló que actualmente la responsable de la dirección de Franquicias no está autorizando las Orden de Compra Exenta (OCV) para la importación de combustible para generar energía, a pesar de que la ley todavía no se aprobó.