Dentro de su casa decapitan anciano en Santa Cruz de Yojoa

Un anciano de 72 años fue asesinado y luego decapitado este martes, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Desconocidos entraron a la casa del señor, para matarlo, aprovechando que se encontraba solo, seguidamente, con arma blanca le cortaron la cabeza, según información de la Prensa Santracruzana.

El occiso tenía problemas de vista, sus vecinos aseguran que este año ya no podía ver, por lo que aseguran que la víctima no vio a los homicidas.

Los vecinos llegaron a la casa del fallecido y lamentaron la trágica y violeta muerte que le dieron los agresores.

Seguidamente llegó la Policía Nacional, que cerró el pasó a la casa del occiso, ya que las escena en el interior de la casa es dantesca.

Donde además de haberle quitado la cabeza, le hicieron una cruz pronunciada en su pecho, como un mensaje.

«Él no tenía enemistades, él es papá de un miembro de la iglesia, es bien raro lo que pasó, nunca dijo que tenía problemas, nosotros queremos que Medicina Forense no se lo lleve porque es otro gasto aparte», dijo un vecino de don Carlos, que no reveló su nombre.

Hasta el momento las autoridades no han informado más detalles del hecho violento.