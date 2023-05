Extorsionadores filtraran un audio somos la banda de crimen organizado “Los Iluminati” Trojes el Paraiso.

TROJES, El Paraíso. Un operativo de acompañamiento, investigación y captura de todo sospechoso que tenga que ver con el cobro de extorsión fue desplegado ayer, en las estaciones y terminales de transporte del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso.

La acción policial se desarrolló luego de que se filtrara un audio, con una voz masculina distorsionada, que a nombre del “Combo Iluminado Los Iluminatis”, convocó a una reunión obligatoria a transportistas y trabajadores del rubro.



Se desconoce de dónde procede el audio, pero señala directamente a colaboradores de transporte, mototaxis y gremio de mototaxistas del municipio.

El audio comienza así: “¿Qué tal caballeros? Colaboradores del transporte, mototaxis, gremio de mototaxistas, Trojes, El Paraíso, escúchenme muy bien caballeros, somos la banda de crimen organizado “El Combo Iluminado Los Iluminati”.

¿SERÁN CONSCIENTES?

Agrega que “tenemos reunión el día de mañana, convocamos choferes y dueños de mototaxis, por favor asistir a reunión, ya que el que no asista, escúchenme bien, el que no la quiera creer, ya que estamos siendo conscientes, y no les vamos a quitar el pan que llevan a su mesa…”.

“…vamos a ser conscientes y vamos a llegar a un acuerdo en el que ustedes no se sientan muy pegados a la pared y que nosotros también estemos conformes con eso”, advierte.

La voz continúa diciendo que “así que, caballeros, por favor, reunirse día de mañana, a las 4:00 de la tarde, tenemos reunión para que dialoguemos pacíficamente sin derramamiento de sangre”.

“LES VAMOS A QUEMAR MOTOS”

La voz del presunto extorsionador advierte a los transportistas que no acudan a la reunión que “el que no asista, no hay ningún problema, el que no quiera asistir y mande a su chofer a trabajar o mande su moto, se la vamos a quemar en vivo, no aguantamos paja porque se les va a mandar un listado de la gente que va a reunirse, de la que va a estar presente, de la que está de acuerdo y la que no”.

Añade que “el que no crea nuestra palabra, entonces sencillo hermano”, a la vez que menciona un nombre que no se escucha con claridad pero a quien identifica como dueño de transportes en Danlí y en Trojes.

“Ubíquenlo a él y pregúntenle a él, que él ya nos colaboró toda la terminal de Danlí, ya nos pagó, hermanos, así que por favor, reunión mañana a las 4:00, para que dialoguemos pacíficamente. Atentamente El Combo Iluminado Los Iluminati”, dice el maleante para finalizar.