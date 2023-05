Indignación entre hondureños por mala atención en consulado en Washington

Hondureños denunciaron la falta de atención y las citas largas que se les dan en el consulado en Washington.

Muchos hondureños que radican en Estados Unidos llegaron al consulado de Honduras en Washington, se molestaron y expresaron su indignación por el atraso en sus trámites consulares y la falta de atención.

Los hondureños que llegaron desde temprano lamentaron y denunciaron que los empleados no prestan un buen servicio, lamentaron el pésimo servicio digital y el proceso de citas consulares diferente al anterior.

“Ya perdimos la orden, demasiado, se supone que teníamos la cita para el día de ayer y no nos atendieron”, indicó un hondureño.

Mientras otros condenaron que les hayan dado cita para el 1 de mayo y no les hayan atendido, y que se le haya dejado a un lado a quienes han viajado desde largo sin solucionarles a ellos.

“Deberíamos estar de primero, porque nos dieron cita para ayer, no es posible que no nos atiendan. Yo hice la cita hace siete meses y no me arreglan nada”.

Los compatriotas se quejaron porque cuesta mucho lograr obtener una cita, que va desde los cinco, seis y siete meses. “Me enviaron un correo que no viniera el 1 de mayo que era feriado, Sandra se llama la persona que me escribió”.

“Me dijeron puede venir el martes a la misma hora que ya tenia la cita. Y ahora no, nos atienden”, señalo.

Por su parte las autoridades no han dado a conocer las razones por las que se han retrasado las atenciones en el consulado, mientras que las quejas y denuncias continúan.