Salomón Nazar: «Nos faltó efectividad, pero vamos a proponer el partido a Comayagua”.

El entrenador hondureño Salomón Nazar no salió conforme con el resultado, pero sí con la actitud de sus jugadores al empatar en casa 1-1 ante Olimpia que siempre mete miedo en este tipo de partidos.

“Olimpia tiene un gran plantel, pero nosotros hicimos un buen partido y merecimos ganar porque generamos situaciones de gol, pero además estuvimos bien ordenados atrás. Fallamos al no empujarla al fondo de la red, por eso nos que un mal sabor, pero vamos a proponer el partido a Comayagua”, apuntó.

El estratega verde cree que en la segunda mitad fueron mejor que el rival: «El rival solo tuvo la que salvó el portero César Samudio ya que controlamos sus pelotazos, pero ellos estuvieron bien parados atrás, aunque nosotros los apretamos en el segundo tiempo”.

El ex mundialista no quiso comentar del polémico arbitraje de Héctor Rodríguez, lamentando la lesión de Clayvin Zúniga: “Yo no hablo de los arbitrajes, que lo hagan los periodistas con un buen video, pero si preocupa lo de Clayvin, a quien se evaluará hoy para saber si puede jugar el sábado», informó.

Nazar a pesar de que su equipo no pudo ganar en casa, tiene fe en su plantel: «Sabemos que teníamos que ganar en casa, pero ya no es de lamentar ya que podemos ganar en Comayagua, cancha donde nos ha ido bien, además a Olimpia le ha costado hacernos goles, por eso vamos a buscar ganarlo allá, el reglamento está en contra, pero no tengo temor de ir a buscar el triunfo», finalizó.