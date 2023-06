En promedio cuatro masacres por mes ocurren en Honduras

Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia.

La directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, refirió que el tema de las muertes múltiples es una constante, “año con año estamos viendo más de 50 muertes violentas al cierre de año”. Es decir, 4.2 masacres por mes, siendo los fines de semana, los días de mayor incidencia.

El Observatorio de la Violencia define como masacre un hecho homicida con tres o más víctimas en un mismo hecho o lugar. Este año, el número de este tipo de hecho es de 16, hasta el 2 de junio. Este mes, que apenas lleva unos días, ya registra su primera masacre.

Los sucesos han ocurrido en el marco de un estado de excepción que se ha ido prolongando desde el pasado 6 de diciembre de 2022, con el afán de bajar los altos índices delictivos en el país.

Estos 16 homicidios múltiples han cobrado la vida de 64 personas, “dentro de estos eventos hay 13 mujeres y eso llama poderosamente la atención porque el primer homicidio múltiple fue de mujeres garífunas”, puntualizó Ayestas.

La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, señaló este martes que en el país existe una normalización de la violencia.

“La normalización de la violencia es una realidad. El tema de la impunidad nos preocupa y sigue también normalizando la violencia, lo vemos con los feminicidios y la violencia en general”, expresó.



El Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Durante ese periodo, los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes múltiples que han dejado luto, dolor y llanto en miles de familias hondureñas.

Sólo en el 2022, se reportaron, al menos 50 muertes múltiples, es decir, un promedio superior de cuatro masacres mensuales.

En ese mismo año, Cortés fue escenario de 14 muertes múltiples, el resto de las masacres tuvieron lugar en Yoro, Francisco Morazán, Colón, Santa Bárbara, Atlántida, Olancho, Lempira, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Valle, Ocotepeque y Gracias a Dios.

Al menos, 30 municipios de 14 departamentos del país fueron escenario, en el 2022, de masacres de tres y hasta siete víctimas.

Matanza con nueve víctimas

El 6 de marzo se registró el Comayagua, zona central de Honduras, la mayor matanza este año con el saldo de nueve víctimas.

El escenario de muertes múltiples fue la aldea El Portillo de La Mora en la ciudad de Comayagua. Las víctimas -en su mayoría- eran miembros de una familia, los que fueron acribillados en un vehículo pick up al momento del ataque criminal.

A plena luz del día

En Honduras, cuando un delincuente quiere cometer un hecho criminal lo planifica y para eso cuenta con la logística y la impunidad.

“En Honduras siguen matando mujeres y niños, y esto se vuelve un problema porque cuando el sicario tiene la logística, medios para comunicarse, armas, vehículos que lo mueven y lo sacan de la escena, pero también tiene un poder de disparo rápido, que la gente objeto de la matanza no tiene una forma de defenderse”, señaló Ayestas.

La huella del estudio meticuloso de las víctimas se nota tanto en atentados contra una sola víctima, como cuando se trata de homicidios múltiples, y la misma autoridad lo reconoce.



“En el caso de abogado (Iván) Martínez y en el de San Pedro Sula contra un comerciante (Elkin Pineda) fueron planificados, no son al azar y obviamente la Policía no es omnipresente, no tiene presencia en todo el territorio hondureño para poder prevenir un hecho”, aseveró el portavoz de la Secretaría de Seguridad, el subcomisario Edgardo Barahona.



La violencia se extiende y ocurre a todas horas, en la noche o en el día.

La declaración de Barahona ocurre luego de ser consultado si el crimen ha doblegado a las autoridades porque estos ilícitos se cometen a plena luz del día y los lugares públicos que no están considerados “zonas calientes”, como los dos hechos anteriores.

Con estos atentados del lunes 5 de junio, se reafirma que el crimen no se esconde, ni busca lugares solitarios.

Aunque en las masacres están ocurriendo en la tarde y noche, según Ayestas, “para una persona que desarrolla este tipo de evento, no le importa si es a plena luz del día o en la noche que necesita esconderse, porque no le tienen miedo a las autoridades, y saben que con toda la planificación que han hecho para que ocurra un homicidio múltiple, difícilmente las autoridades los van a investigar, los van a atrapar en el acto y van a escapar en el acto”.

… Y en cualquier lugar

De acuerdo al análisis del OV-IUDPAS, el 50 % de las masacres ocurre en el área urbana y el otro 50 % en la zona rural.

De los hechos ocurridos durante estos cinco meses que han corrido del 2023, tres masacres han ocurrido en el Distrito Central; dos en Cortés, igual número en Olancho, Yoro, Colón y Comayagua. En el resto de lugares, que incluye Santa Bárbara, Intibucá, un evento.

Referente a las armas empleadas para privar de la vida a las víctimas de masacres, los registros del Observatorio de la Violencia apuntan a las armas de fuego, y son las más usadas no solo en los homicidios múltiples, si no en el total de muertes violentas.

Esto se debe a que “en el país la gente está armada y hay un tráfico ilícito de armas y un escaso control de las armas de fuego, por lo tanto, es fácil el acceso de armas en manos de delincuentes”, manifestó Ayestas.

La comisionada de DDHH, Blanca Izaguirre.

Impunidad

Desde el ONV-IUDPAS la esperanza es que el Ministerio Público se escoja en base a una elección que no sea “tan política”, ya que “precisamente porque eso nos ha llevado al nivel de mora judicial y la impunidad que tenemos”.

Un hecho que también lamenta la Comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. “Es lamentable que un país como el nuestro no podamos tener una investigación oportuna, pero más que una investigación que se culmine con los procedimientos judiciales para sancionar a las personas que cometen los actos delictivos, sean estos los autores intelectuales como los materiales”, asevera.

Y es que según el registro del Observatorio de la Violencia el 95 % de probabilidad de que no les pase nada, motiva a los criminales a cometer sus actos de barbarie en el territorio hondureño.

En ese sentido, se espera que evalúen todos los casos, todas las muertes violentas que han ocurrido en el país y vean cuales han sido los resultados, producto de la asignación presupuestaria que le da el Estado.

Y es que muchos de los casos están en proceso de investigación científico criminal, que le corresponde al Ministerio Público dirigir esas investigaciones, “al final quedan en una mora y en una impunidad que es creciente año con año, se requiere que el Ministerio Público haga lo que corresponde para poder establecer una justicia pronta y expedita”, afirmó Ayestas.