Bancada de Libre: Si el Partido Nacional no acepta nuestra propuesta no hay Fiscal”.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Ramón Flores, advirtió que, de no elegirse Fiscal General, el país podría entrar en una crisis política.

El parlamentario anticipó que, “nosotros queremos que aprueben la propuesta de nosotros y dependemos de ellos… si el Partido Nacional no acepta nuestra propuesta no hay Fiscal porque nosotros no vamos a votar por un Fiscal que ellos quieran.

Seguidamente refirió que de no elegirse un Fiscal General, “la alternativa, es que viene un caos en el país, porque si no hay Fiscal, tienen que irse, y tienen que irse en 48 horas (actual Fiscal Óscar Chinchilla).

De igual forma, el congresista de Libre, Rasel Tomé, expresó que “los enemigos de la soberanía” estarían “boicoteando” la escogencia de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP). Agregó que si este jueves a las 12:00 de la noche no hay nuevos Fiscales, Honduras podría entrar en “crisis constitucional” y política.