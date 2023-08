La Constitución no dice nada sobre plazo para elección de Fiscal, aclara constitucionalista

No hay plazos fatales para la elección del Fiscal General y Adjunto, eso no se especifica en la Constitución de la República, por lo tanto, no pasa nada si no se elige este día, aclaró el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos. Asimismo, indicó que lo único que se especifica que el plazo de las autoridades es de cinco años, pero no da una fecha específica.