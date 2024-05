Salvador Nasralla : Publica supuestos delitos del comisionado suplente del RNP.

“Cuando Luis Redondo @Lredondo eligió hace dos meses usurpando el nombre del Partido Salvador de Honduras @PartidoSalvador al cual no pertenece a Carlos Roberto Matute Zablah como concejal Suplente del RNP @RnpHonduras declaramos que Matute Zablah tiene antecedentes que se describen en el adjunto”.

“Estuvo preso el año pasado por esos delitos. Por eso Zablah fue Hoy (ayer) con abogados de Redondo del @Congreso _HND a denunciarme a la Corte Suprema de Justicia que eligió Mel Zelaya(jefe de Redondo)”.

“Están muertos de miedo, no encuentran forma de inhabilitarme, saben que ya perdieron las elecciones de 2025. No pasarán. El pueblo no se los permitirá”, posteó Nasralla en su cuenta X.