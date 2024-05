Diputados rechazan creación del Tribunal Constitucional

Diputados opositores y hasta oficialistas se pronunciaron totalmente en contra a la iniciativa de crear el Tribunal Constitucional que, mediante proyecto de reforma constitucional, introdujo al pleno el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

La iniciativa de Redondo fue calificada por diputados opositores y hasta oficialistas, como pretensión de dar un “golpe técnico a la CSJ”, de innecesario, de ser un distractor y que el proyecto se lo enviaron a Luis Redondo desde el Ejecutivo para que lo leyera y presentara al pleno del Legislativo.

El diputado del Partido Nacional, por el departamento de Olancho, Francisco López, consideró la iniciativa de Luis Redondo como “algo innecesario”.

“Esto –dijo– solo demuestra los pasos del Partido Libertad y Refundación para asentarse y adueñarse del país, porque ya vieron que hay cosas que no van a pasar y están buscando el mecanismo diferente para quedarse en el poder de manera arbitraria”.

Según López, para las pretensiones de Libre ya existen personas dentro del Congreso Nacional que se están plegando al actual gobierno, porque ya están siendo parte de otra institución política y que ya podrían estar apoyando esta iniciativa de crear el Tribunal Constitucional.

En tanto, Maribel Espinoza señaló que “lo que se pretende es el ejercicio del poder dentro del Poder Judicial, pero ya hay una Sala de lo Constitucional que debe de funcionar y responder a los más altos intereses de la nación”.

Espinoza expuso que el proyecto de reforma constitucional de Redondo, se puede ver desde dos ámbitos “en el ámbito político y el ámbito constitucional; en el ámbito político es un claro distractor que está utilizando el actual presidente del Congreso Nacional, porque esa reforma requiere de al menos 86 votos”, sostuvo.

Por el lado del Partido Liberal, Marlon Lara, calificó como “un distractor” a los ingentes y agobiantes problemas del país, la iniciativa que introdujo al pleno el presidente del Congreso Nacional.

El artículo 4 de la Constitución claramente dice que el poder en Honduras en su forma de gobierno es Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero el proyecto de Redondo, habla de una nueva conformación, ya que actualmente hay 15 magistrados y con esta iniciativa se habla de siete magistrados, más los 15 que están en la CSJ, serían 22 jueces máximos,

“Así que esa iniciativa no es más que un distractor para desviar la atención a los ingentes problemas que demanda la población se soluciones como la falta de empleo, disminuir el alto costo de vida, evitar la migración, sobre todo de nuestros jóvenes que es el recurso más valioso del país, pero que no estamos quedando sin el por la falta de oportunidades, las que este gobierno no crea por estar priorizando asuntos ideológicos desfasados”, cuestionó.

ESTAS INICIATIVAS ALEJAN LA INVERSIÓN Y AUMENTAN EL DESEMPLEO

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Copán, Francis Cabrera, estimó que la iniciativa del Tribunal Constitucional alejará la inversión y el empleo del país y pone en peligro la vigencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Esto lo que viene a pretender hacer, es crear una dualidad y una paralela en el Poder Judicial, porque crear otro tribunal solamente es una paralela para tener un paracaídas”.

El congresista Cabrera, consideró que el proyecto de Redondo no colabora en nada al Estado de Derecho, ya que es un proyecto muy delicado, en el cual no está a favor.