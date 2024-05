Economistas piden al Gobierno imitar políticas de países de CA .

Economistas pidieron al gobierno imitar políticas que se están adoptando en países de centroamericanos orientadas al desarrollo económico y el bienestar de su población.

El 90 por ciento de los inversionistas a nivel mundial se alejan de países que tienen alta incertidumbre y polarización política, expuso. “Honduras es el segundo país de Centroamérica con mayor extensión territorial, pero es el segundo país con la menor inversión extranjera directa en la región” agregó.

Países como Costa Rica que es más pequeño que Honduras reportan inversiones de un 300 por ciento superior en relación a la que atrae Honduras, debido a que no se emite un llamado correcto.

“Aconsejo a las autoridades que comiencen a legislar como lo está haciendo El Salvador, eliminando impuestos sobre renta para algunos inversionistas extranjeros a fin de estimularlos” refirió.

Efraín Farach: “Crecimiento de un 3.5% es muy poco”.

“Entre algunos resultados inmediatos, inversiones como Google están llegando a El Salvador tras lo que hizo en seguridad ciudadana y jurídica, con reglas claras. Necesitamos sacudirnos, estamos en la cola en la región de Centroamérica en temas de inversión” insistió.

El crecimiento alcanzado en Honduras por el orden de un 3.5 por ciento es muy poco, considerando el tamaño de la economía. “Honduras debería estar creciendo a un ritmo de un 8 por ciento para ponerse a nivel de Guatemala y Costa Rica, respectivamente”, señaló.

En este tema, la migración es un indicador para medir la pobreza y el desempleo que impera en Honduras. “Preocupan estimaciones de que a diario salen entre 500 y 1,000 hondureños de manera irregular hacia los Estados Unidos porque no encuentran oportunidades de trabajo, de desarrollo y tampoco pueden cubrir el costo de la canasta básica de alimentos”.

“Un 44 por ciento de la población estudiantil a nivel de secundaria en el sector público, tiene intención de emigrar para ayudar a su familia al menos con lo más básico” concluyó.

RICARDO MATAMOROS:

“Competidores toman delantera”

Ricardo Matamoros académico: “El gran reto como país es entender que estamos en un mundo muy complejo. Otros países hacen la tarea tratando de adelantarse y adaptarse a cambios que ocurren por ejemplo en atracción de inversiones y en función de mercados internacionales, en especial, nuestras exportaciones que dependen de precios internacionales. Países en Centroamérica también aprovechan oportunidades con fondos de economías desarrolladas y de organismos para financiar estrategias de desarrollo sostenible, justamente ahorita que estamos con este problema en el Distrito Central, producto del cambio climático”.

CARLOS URBIZO SOLÍS:

“Acciones tímidas con poco impacto”

Economista, Carlos Urbizo Solís: “En Honduras virtualmente, no tenemos una política monetaria, las acciones del Banco Central de Honduras (BCH) son tímidas casi mecánicas y definitivamente no tienen el impacto positivo deseado. Casi la mitad de la inflación proviene de importaciones que representan más de la mitad del Producto Interno Bruto actual. No se puede hablar a profundidad, ahora mismo, de dos conceptos que son básicos y fundamentales: oferta y demanda”.