Congreso Nacional aprueba amnistía vehicular y otras siete medidas de alivio económico

05/02/2026

Tegucigalpa — El Congreso Nacional de Honduras aprobó de manera unánime el martes 3 de febrero de 2026 un paquete de ocho amnistías, entre ellas la amnistía vehicular, con el objetivo de aliviar la carga económica de la población y facilitar la regularización de obligaciones pendientes. La medida exonera el pago de multas, intereses moratorios y recargos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el caso de la amnistía vehicular, los contribuyentes del Instituto de la Propiedad (IP) podrán ponerse al día con la Tasa Única Anual y la tasa municipal sin sanciones por mora. El decreto también autoriza de forma excepcional la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas extranjeras, sin importar el año de fabricación. Para automotores modelo 2010 o anteriores, se estableció un pago único de 10,000 lempiras, que incluye la matrícula correspondiente al año 2026.

El paquete legislativo contempla además amnistías tributaria, municipal, energética, migratoria, de telecomunicaciones y de agua potable. Estas disposiciones permitirán a contribuyentes, usuarios de la ENEE, migrantes en tránsito, clientes de Hondutel y abonados de servicios de agua regularizar sus deudas sin recargos ni intereses. El plazo para acogerse a las amnistías tributarias se amplió a cuatro meses, mientras que otras medidas tendrán vigencia de hasta dos meses o, en el caso migratorio, hasta el 31 de diciembre de 2026. Con estas acciones, el Legislativo busca dinamizar la economía y brindar un respiro financiero a distintos sectores del país.