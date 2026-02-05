MP pide detención judicial y suspensión del cargo para la diputada Isis Cuéllar por caso Sedesol

Tegucigalpa.– El Ministerio Público solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la detención judicial y la suspensión inmediata del cargo de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como Sedesol o “Chequesol”.

El portavoz del MP, Carlos Silva, informó que la petición se basa en la imputación de 67 delitos de fraude en perjuicio de la Secretaría de Desarrollo Social y las finanzas del Estado, por un monto que supera los seis millones de lempiras. Según la investigación, los fondos habrían sido desviados de proyectos sociales destinados al departamento de Copán, en un esquema que también involucra al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y a otros exfuncionarios y colaboradores.

Debido a su condición de diputada en funciones, el requerimiento fiscal fue presentado ante la CSJ para ser conocido por un juez natural. Aunque ya existía una orden de captura, Cuéllar se presentó voluntariamente este jueves 5 de febrero para enfrentar la audiencia de declaración de imputado. Las autoridades judiciales deberán resolver las medidas cautelares solicitadas, mientras que la audiencia inicial quedó programada para este viernes, cuando se evacuarán las pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas.