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Expectativas tras la aprobación del Presupuesto General 2026 en el Congreso Nacional

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El Congreso Nacional aprobó el Presupuesto General de la República para el año 2026, estableciendo un monto total de 444,335,810,947 millones de lempiras, una cifra que refleja tanto las prioridades del Estado como los desafíos económicos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo.

Según lo establecido en el documento aprobado, más del 70% de los fondos provendrán de la recaudación de impuestos, mientras que el porcentaje restante se obtendrá a través de endeudamiento nacional e internacional, descrito por las autoridades como “cauteloso”.

Este enfoque ha generado diversas reacciones. Por un lado, representantes del oficialismo han destacado que el presupuesto prioriza áreas clave como salud, educación, infraestructura y programas sociales, asegurando que la alta proporción de ingresos tributarios permitirá reducir la dependencia de la deuda externa. Según argumentan, esto contribuirá a una mayor estabilidad fiscal y a un manejo responsable de las finanzas públicas.

En cuanto al endeudamiento contemplado, las autoridades han insistido en que se trata de un mecanismo controlado, orientado principalmente a financiar proyectos estratégicos y cubrir necesidades específicas sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país. No obstante, expertos advierten que incluso un endeudamiento moderado requiere una gestión cuidadosa para evitar riesgos a largo plazo, especialmente en un contexto económico global incierto.

Otro punto relevante del presupuesto es la asignación de recursos a programas sociales, los cuales buscan atender a los sectores más vulnerables de la población. De acuerdo con los defensores del proyecto, estas inversiones son fundamentales para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aun así, críticos insisten en la necesidad de garantizar transparencia y eficiencia en el uso de estos fondos, para evitar posibles irregularidades.

En el ámbito empresarial, la noticia ha sido recibida con cautela. Algunos representantes del sector privado han señalado que, si bien es positivo contar con un presupuesto definido, es fundamental que las políticas fiscales no desincentiven la inversión ni afecten la competitividad del país. Asimismo, han llamado a establecer un diálogo continuo entre el gobierno y los distintos sectores económicos.

De cara al 2026, el éxito del presupuesto dependerá no solo de su ejecución, sino también de la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio entre la recaudación, el gasto público y el endeudamiento. La implementación efectiva de los recursos será clave para cumplir con los objetivos planteados y generar resultados tangibles para la población.

 

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