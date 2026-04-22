miércoles, abril 22, 2026
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Santiago Zúniga, las autoridades lo trasladaron al Hospital para un chequeo médico de rutina.

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El hondureño Santiago Zúniga, conocido como “apóstol Chago”, fue trasladado en silla de ruedas bajo custodia en El Salvador mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Antes de ser llevado a las bartolinas de San Miguel, las autoridades lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios para un chequeo médico de rutina. Según los reportes, se encuentra en buen estado de salud.

El caso sigue en desarrollo desde su detención el 4 de febrero en la frontera de El Amatillo, cuando fue interceptado por la Policía mientras viajaba con un menor de edad. Las investigaciones están relacionadas con un presunto caso de tráfico ilegal de personas.

Se esperaba una audiencia este mismo día para definir el rumbo del proceso judicial, el cual continúa bajo atención pública.

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