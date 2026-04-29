Recuperar el DNI en Honduras ahora es más rápido: RNP impulsa kioscos de autoservicio para agilizar el trámite

Tegucigalpa, Honduras.— Perder el Documento Nacional de Identificación (DNI) ya no representa un proceso tedioso para los ciudadanos. Gracias a la modernización implementada por el Registro Nacional de las Personas (RNP), los hondureños ahora cuentan con kioscos de autoservicio que permiten gestionar la reposición del documento de forma más ágil, segura y sin largas filas.

La información fue dada a conocer por la periodista Madelyn Sosa, quien detalló que este nuevo sistema busca facilitar el acceso al trámite en puntos estratégicos del país, especialmente en zonas de alto flujo comercial.

Kioscos en puntos clave del país

5

Los kioscos del RNP han sido instalados en reconocidos centros comerciales tanto en la capital como en la zona norte. En Tegucigalpa, los ciudadanos pueden encontrarlos en Mall Multiplaza, Plaza Miraflores y el edificio Midence Soto. Mientras tanto, en San Pedro Sula están disponibles en la Gran Central Metropolitana y el Centro Comercial Pasaje Valle.

Estas unidades permiten realizar el trámite sin necesidad de acudir a las oficinas tradicionales, reduciendo considerablemente los tiempos de espera.

Proceso personal y con validación biométrica

Uno de los aspectos más importantes del sistema es la seguridad. La reposición del DNI es un trámite estrictamente personal, ya que cada usuario debe validar su identidad mediante tecnología biométrica que incluye reconocimiento de huella dactilar y rostro. Este mecanismo evita cualquier intento de suplantación.

Menos tiempo de espera y mayor eficiencia

5

El RNP informó que el tiempo de entrega del documento también se ha reducido de manera significativa. Quienes realicen el trámite en los kioscos podrán obtener su DNI en un plazo aproximado de tres días hábiles, mientras que en las oficinas tradicionales el proceso puede tardar entre cinco y siete días.

Además, los kioscos permiten efectuar el pago correspondiente de 200 lempiras de forma directa, simplificando aún más el procedimiento.

Una alternativa moderna para los ciudadanos

Con esta iniciativa, el Registro Nacional de las Personas continúa avanzando hacia la digitalización de sus servicios, brindando a los hondureños soluciones prácticas y eficientes. La implementación de los kioscos representa un paso importante en la mejora de la atención ciudadana, reduciendo tiempos y garantizando mayor seguridad en la emisión de documentos oficiales.