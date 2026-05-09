EL FÚTBOL HONDUREÑO SECUESTRADO POR EL PODER: CASTIGAN A LAVALLÉN POR DECIR LO QUE TODO EL PAÍS VE.

La sanción contra Pablo Lavallén confirma una vez más el enorme problema de credibilidad que atraviesa el fútbol hondureño.

En lugar de abrir un debate serio sobre la transparencia arbitral y el manejo mediático del campeonato, la Federación de Fútbol de Honduras decidió castigar al técnico de Marathón por expresar lo que miles de aficionados vienen denunciando desde hace años.

Lavallén no habló contra la Federación. Señaló algo que para muchos es evidente: el enorme poder e influencia que tiene TVC dentro del fútbol nacional, siendo parte activa de la transmisión, análisis y construcción de la narrativa deportiva. Cuando un medio tiene tanta influencia sobre las imágenes, repeticiones y opiniones que consume el país entero, es lógico que surjan cuestionamientos sobre imparcialidad y equilibrio.

Y el centro de la discusión tiene nombre: Olimpia.

Durante décadas, gran parte de la afición hondureña ha cuestionado la enorme cantidad de decisiones arbitrales polémicas que terminan favoreciendo al Olimpia en momentos decisivos. Penales dudosos, expulsiones discutibles, tiempo agregado excesivo y jugadas interpretadas siempre hacia un mismo lado han provocado una percepción nacional de favoritismo que la Federación jamás ha querido enfrentar con seriedad.

El problema no es solamente ganar campeonatos. El problema es la sensación permanente de desigualdad competitiva que existe en el fútbol hondureño. Porque mientras equipos como Marathón, Motagua, Real España, Génesis, Victoria u otros clubes deben luchar contra múltiples obstáculos deportivos y económicos, el Olimpia parece moverse dentro de una estructura protegida por el poder mediático y dirigencial que domina el balompié nacional.

La afición está cansada de escuchar entrevistas a jugadores olimpistas preguntándoles si creen que los árbitros los ayudan. Obviamente responderán que no. Ningún jugador aceptará públicamente algo así. Pero la discusión no nace de declaraciones; nace de años de partidos polémicos que dejaron marcada a toda una generación de aficionados.

También existe un enorme malestar por el manejo de la Selección Nacional. Muchos aficionados consideran que durante años la H ha servido más como plataforma de exposición para jugadores de Olimpia que como un verdadero proyecto deportivo basado exclusivamente en rendimiento y meritocracia. Mientras tanto, Honduras continúa acumulando fracasos internacionales, sin clasificar a Copas del Mundo y sin lograr resultados importantes a nivel regional.

La Federación debería preocuparse más por recuperar la credibilidad perdida que por castigar entrenadores incómodos. Porque cada sanción selectiva, cada arbitraje polémico y cada silencio institucional siguen alejando al aficionado de un campeonato que necesita urgentemente transparencia, equilibrio y confianza.

El fútbol hondureño merece una competencia limpia, donde ningún club tenga privilegios, donde los medios no influyan en la narrativa arbitral y donde las decisiones se tomen pensando en el crecimiento del deporte y no en proteger intereses históricos.

Castigar a Pablo Lavallén no resolverá el problema. Solo confirma que en Honduras todavía hay temas que incomodan demasiado cuando alguien se atreve a decirlos públicamente.