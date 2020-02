Tony se queda sin dinero para pagar abogado, se aplaza su sentencia

ESTADOS UNIDOS.- La trama se vuelve cada vez más espesa. En el último giro, Tony Hernández, exdiputado del Partido Nacional y hermano del presidente Juan Orlando, le ha escrito una carta al juez que maneja su caso explicando que se ha quedado sin dinero para continuar pagando una defensa privada, por consecuente, solicita que se le asigne un defensor público.

«Su Señoría, he agotado mis ahorros y mis cuentas bancarias y me he quedado sin recursos para pagar nuevos abogados en este momento crítico, cuando usted decidirá como he de pasar el resto de mi vida», escribe Tony Hernández en la misiva enviada al juez Kevin Castel.

En los párrafos siguientes, Tony Hernández argumenta al juez que se ha sentido distanciado de sus defensores, Oscar Malone y Michael Tein, unos de los abogados más prestigiosos en este tipo de casos en los Estados Unidos.

«Desde mi condena, practicamente no he tenido comunicación con Malone y Tein», revela Tony al Juez. «Temo que no pueda brindar material e información a la Corte para una sentencia apropiada porque no se han comunicado», añade.

Luego le reitera la petición de un defensor público para tener una oportunidad «justa y adecuada» de ser representado en la corte.

La carta la firma de puña y letra Juan Antonio Hernández Alvarado, el reo número 17838-104.