Piden eliminar cobro de retención en la fuente a empleados

01 junio, 2020

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Walter Romero del Partido Liberal a presentado en el Congreso Nacional un proyecto de ley como medida de alivio para los empleados para que se les elimine el cobro de retención en la fuente.

Es necesario tomar en consideración que los ingresos económicos mensuales de las familias hondureñas cayeron, en vista muchos de ellos están suspendidos y no tienen el sustento diario, entonces el que sí está recibiendo su salario porque tiene la bendición de tener su trabajo, es el que está haciéndole frente con todos los gastos de la familia, adicional los ingresos de estas personas son en su mayoría inferiores con relación a los gastos que realizan, como son: el pago de vivienda, alimentación, servicios públicos, salud, transporte, educación propia y de sus hijos, etc., estos gastos son necesarios en el día a día y forman parte de las necesidades básicas de cada ser humano, razones por las cuales no puede dejar de realizarse, creando un desfase en los ingresos y gastos de cada persona, comento el diputado Romero.

Esta crisis nos obliga a adoptar medidas económicas y financieras, que permitan generar una capacidad de reacción a los efectos económicos del COVID-19, impactando positivamente y de forma inmediata a la actividad económica, favoreciendo a la economía de los hogares hondureños, a las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, al sector social de la economía y al sector privado en general, asimismo, es necesario generar condiciones a todos aquellos deudores que enfrentaran problemas para cumplir con sus compromisos de pago tanto a proveedores de servicios financieros, como a los usuarios de servicios públicos y privados en general, por las condiciones de crisis como resultado de la propagación del virus COVID-19 y de las medidas gubernamentales adoptadas para prevenir su contagio, recalco Romero.

Por lo anterior descrito, comparezco ante esta Alta Representación del pueblo Hondureño, a presentar iniciativa de Ley. Se acompaña Proyecto de Decreto,

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 26 de Mayo de 2020

PROYECTO DE LEY: SUSPENDER POR ESTA ÚNICA VEZ EL COBRO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS, DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2020

SOBERANO CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, siendo la dignidad del ser humano inviolable.

CONSIDERANDO: Que toda persona tiene entre otros derecho humanos, el derecho esencial a la vida, a salud, la educación y al trabajo y el Estado tiene el deber de procurar ese estado de bienestar instituido Constitucionalmente a favor de sus ciudadanos.

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad especial del Estado, durante la presente emergencia sanitaria, económica y social, hoy acentuada por el coronavirus o Covid-19, y a fin de evitar una calamidad de proporciones inimaginables, y bajo el principio de SOLIDARIDAD con todos los demás sectores del país, se deben tomar las medidas heroicas y urgentes así como la adopción inmediata de MEDIDAS DE ALIVIO PARA EL RESCATE ECONÓMICO DEL PAIS.

CONSIDERANDO: Que es potestad constitucional del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA,

ARTÍCULO 1.- Suspender por esta única vez el cobro de la retención en la fuente a los empleados durante los meses de abril a diciembre del periodo fiscal 2020, mediante la no aplicación del artículo 22 inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Veinte y Seis Días del Mes de Abril del Dos Mil Veinte.