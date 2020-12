Debemos tener prudencia en esta época de fiesta de Navidad y Año Nuevo

Secretaría de Salud, hizo un llamado a la población que deben tener prudencia en esta época de fiesta de Navidad y Año Nuevo ante los incrementos en los casos de COVID-19 en Honduras.

Es responsabilidad es de todos, la población cada vez que sale a hacer sus labores o a comprar en los mercados deben de cuidarse y tomar las medidas de bioseguridad. No solo la Secretaría de Salud es responsable, sino que la población si no toma el distanciamiento y no usa mascarilla, los contagios seguirán.

Se acercan la fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que las personas se aglutinan en los centros comerciales o mercados para realizar compras y esto puede incrementar los casos de COVID-19.