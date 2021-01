HONDURAS ES TERRITORIO DE «LA REVOLUCION DE LA ESPERANZA»

“LA REVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA” ASPIRA A CREAR UNA HONDURAS PRÓSPERA

enero 5, 2021

Para ello se han convocado a las mejores personas, las más honestas y capaces, para integrarlas a un gobierno de “unidad nacional” que siente las bases de una nueva nación.

MOVIMIENTO QUE LIDERA ÁNGEL DARÍO BANEGAS

A sus 51 años, y después de tres periodos de servicio en el Congreso Nacional, el artista y comunicador social Ángel Darío Banegas Leiva aspira llegar al solio presidencial con la idea clara de promover la “revolución de la esperanza”, un concepto que implica renovar desde sus cimientos el sistema de salud y la enseñanza pública, pero que también busca poner al ser humano como eje central de la economía, bajo la égida de un gobierno de “unidad nacional” que incorpore a los mejores hombres y mujeres de la nación, independientemente de su filiación política.

Banegas Leiva, nacido en Santa Bárbara, pero adoptado por San Pedro Sula hace muchísimos años, incursionó en los medios de comunicación a la temprana edad de 9 años, en una radio local. A los 15 ya era corresponsal de un periódico y a los 16 comenzó a colaborar como caricaturista eventual. Desde los 17 es caricaturista de planta de un diario nacional y, más recientemente, se ha destacado en un programa de entrevistas en Televicentro.

En el 2008 fue invitado a participar en política y desde su llegada al Congreso, en el 2010, ha sido uno de los diputados más activos en la presentación de proyectos, llegando a presidir las comisiones de cultura y de educación en diferentes momentos. Desde hace algunos meses lidera el movimiento “La esperanza de Honduras”, dentro del Partido Liberal, con el que aspira a llegar a la Presidencia.

“Los líderes del movimiento ‘La esperanza de Honduras’ representamos reforma, revolución, cambio y la honestidad que el electorado espera de los líderes llamados a tomar el poder en estos tiempos”, explicó Banegas, quien es el tercero de los seis hijos varones de un telegrafista y una ama de casa.

Indica que llegar a la Presidencia “no se trata de mí, de Darío Banegas”, sino de impulsar cambios que beneficien a los hondureños a través de un gobierno de “unidad nacional”, que pasa necesariamente por convocar a las mejores personas, independientemente del partido político al que pertenezcan o, incluso, si no son afines a ninguno.

“Los políticos han sido los mismos en los últimos 200 años. En el 2021 la patria cumplirá 200 años y es una buena oportunidad para cambiar. Hay que cambiar la forma en cómo se concibe la política para darle el poder a hombres y mujeres confiables y honestos”, apuntó.

Una vez creado ese gobierno de “unidad nacional”, se debe pasar a cumplir una “agenda urgente” basada en restablecer la independencia de los poderes del Estado y de instituciones como el Ministerio Público, con el propósito de crear confianza y seguridad en los inversionistas nacionales y extranjeros.

Además, trabajar en una política económica que tenga como centro el bienestar de la persona, la generación de empleo y que exigirá necesariamente una revisión presupuestaria para intentar reducir los gastos. “Para poner, como soporte de ese presupuesto, una política tributaria justa, clara y transparente. Que los hondureños sepamos cuántos impuestos pagamos, y que de eso se derive una reducción de impuestos, como estímulo fiscal para las empresas y que así se genere empleo”, explicó Banegas, quien es padre de dos varones, uno de 15 años y otro de 26, procreados con la periodista Indira Raudales, con quien está casado hace 28 años.

Esa reformulación del presupuesto podría generar las partidas necesarias para “reinventar” un sistema de salud con cobertura universal, “con acceso para todos los hondureños en igualdad de condiciones, que el sistema de salud público llegue a ser mejor que el privado”.

La “revolución” debe llegar también al sistema educativo, donde las áreas de preescolar, primaria y superior estén interconectadas y se complementen, donde haya nuevos contenidos, con tecnología moderna, aprendizaje de múltiples idiomas, un trato digno a los docentes y donde hogar y escuela sean un binomio.

En el tema agrario, Banegas plantea una remedición de todo el territorio nacional que permita una amplia titulación de tierras al campesinado, y así generar seguridad jurídica pero también financiamiento a la producción, con el gobierno como aval.

“Finalmente, como hilos conductores de nuestros programas de gobierno vamos a establecer tres tareas fundamentales: un gobierno verde, protector del ambiente y de nuestras fuentes de agua”.

Además, se compromete a “generar igualdad de oportunidades y la promoción de la mujer. Eso significa que lucharemos contra el machismo ancestral. Vamos a ser el gobierno que más justicia traerá a las mujeres de Honduras”.

“El tercer hilo conductor es un gobierno promotor de la honradez, que es algo más que un gobierno anticorrupción: es prevenir el acto corrupto mediante la promoción de las buenas prácticas”.

“Los cambios no los produce un solo hombre por decreto, ni un consejo de ministros por decreto, sino una nación con un liderazgo sano, de manos limpias, que no tenga compromiso con el pasado, que no tenga cuentas pendientes con la justicia y que tenga una visión clara para conquistar el futuro”.

“La solución está en todos los hondureños talentosos, honrados y buenos, que deben unirse para crear un gobierno decente, honesto y comprometido. Solo van a inspirarnos confianza los líderes honrados, líderes que no tengan pegamento en los dedos, que sepan que lo ajeno no se toca, que no adoren al becerro de oro, que no tengan codicia en el corazón, que hayan sido formados en el servicio público, con un corazón puro y manos limpias”.

«Este movimiento le declara la guerra a los ladrones, esta vez no podrán parar al pueblo, se van porque se van, se les terminara la robansina».

! Dios bendiga a Honduras!