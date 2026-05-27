Triple crimen sacude a El Progreso y aumenta alarma por violencia en Honduras

Una nueva masacre estremeció la tarde de este martes a la ciudad de El Progreso, luego de que tres jóvenes fueran asesinados a balazos en la colonia Suazo Córdova, en medio de una fuerte balacera que alarmó a los vecinos del sector.

El hecho ocurrió detrás del muro de la Escuela Jaime O’Leary, en una calle de tierra donde quedaron los cuerpos de las víctimas tras el ataque perpetrado por sujetos desconocidos que llegaron al lugar y abrieron fuego.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos, aunque de manera preliminar se informó que serían jóvenes y supuestos estudiantes.

Tras la masacre, elementos de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Con este nuevo hecho violento, mayo se consolida como el mes con más homicidios múltiples registrados en lo que va del año en Honduras, contabilizando ya siete masacres a nivel nacional.

Además, este mismo martes se reportó otra masacre en La Lima, específicamente en la colonia Filadelfia, donde cuatro personas fueron asesinadas y una más resultó gravemente herida.