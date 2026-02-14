Said Martínez decidirá la justicia en el clásico Motagua-Marathón por la sexta fecha del torneo

Tegucigalpa, Honduras – 13 de febrero de 2026

La Comisión Nacional de Arbitraje confirmó las designaciones oficiales para la sexta jornada del campeonato hondureño, destacando el nombramiento del árbitro Said Martínez como juez central del esperado duelo entre Motagua y Marathón, programado para este domingo a las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La elección de Martínez no pasa desapercibida, especialmente tras el reciente cruce de declaraciones y malestar generado luego del compromiso entre Motagua y Real España, encuentro que dejó polémica en el ambiente deportivo capitalino. A pesar de ese antecedente, las autoridades arbitrales ratificaron al en el experimentado silbante.

Para este compromiso de alto voltaje, Martínez estará acompañado por los asistentes Walter López, Cristian Ramírez y Raúl Castro, mientras que Wilson Matute fungirá como asesor arbitral. El clásico capitalino promete intensidad tanto en la cancha como en las gradas, con dos equipos que llegan necesitados de sumar puntos para consolidarse en la tabla de posiciones.

Clásico olanchano abre la jornada sabatina

La actividad de la sexta fecha comenzará este sábado 14 de febrero a las 5:15 de la tarde con el clásico olanchano entre Olancho FC y Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Para este enfrentamiento fueron designados Armando Castro como árbitro central, acompañado por Juan Otero, Kevin Zepeda y Arlington Escobar, con Héctor Núñez como asesor.

Este duelo regional genera gran expectativa en el departamento de Olancho, donde la rivalidad deportiva ha crecido en las últimas temporadas y cada enfrentamiento se vive con intensidad particular.

Real España recibe a Choloma en el Morazán

La jornada sabatina continuará en horario nocturno en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde Real España se medirá ante CD Choloma. El equipo arbitral estará encabezado por Julio Guity, junto a Manuel Aguilar, Javier Martínez y Raúl Sarmiento, mientras que Carlos Fajardo fue nombrado asesor.

Real España buscará hacerse fuerte en casa ante un Choloma que intentará dar la sorpresa en una cancha históricamente complicada.

Génesis y Platense abren la actividad dominical

El domingo iniciará temprano con el compromiso entre Génesis FC y Platense FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. La cuarteta arbitral estará integrada por Nelson Salgado, Shirley Perelló, José Espinoza y David Carrasco, con José Franco como asesor.

Ambos clubes llegan con la necesidad de sumar puntos importantes que les permitan escalar posiciones en un torneo que comienza a apretarse conforme avanzan las fechas.

Victoria y Olimpia cierran la jornada

El cierre de la sexta fecha se disputará en el estadio Ceibeño, donde Victoria recibirá a Olimpia. Para este encuentro fueron designados James Salinas como árbitro central, acompañado por Jesús Tábora, Elder Oliva y Drawin Cedillo. El asesor será Yoger Norales.

El conjunto olimpista intentará mantener su protagonismo en el campeonato, mientras que Victoria buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos valiosos ante uno de los equipos más laureados del fútbol hondureño.

Todas las designaciones corresponden a los partidos programados en la sexta fecha del campeonato, conforme a los nombramientos oficiales establecidos para cada sede y horario. La jornada promete emociones fuertes, clásicos regionales y duelos determinantes que podrían comenzar a marcar tendencia en la clasificación del torneo nacional.